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Экономика

В магазинах «Деревня Соловьи» снижены цены на шпик 

29.06.2020 10:45|ПсковКомментариев: 1

В фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» снижены цены на шпик и ряд других мясных продуктов.

В частности, шпик копченый от местного производителя можно приобрести по цене 209 рублей за килограмм.

Снижена стоимость шпика по-домашнему: теперь его можно купить всего за 194 рубля (стоимость за килограмм).

Столько же - 194 рубля за килограмм - стоит пряный бекон, ароматный деликатес из нежной свиной грудинки с оригинальным оттенком изысканных специй. Этот продукт с ароматом натурального копчения порадует не только аппетитным рисунком среза с прослойками нежного шпика и мяса, но и безупречным вкусом. Пряный бекон по ГОСТу можно не только подать на праздничный стол, но и подать в качестве нарезки на ужин – домашние оценят. Можно даже просто съесть с хлебом на завтрак. Приятное и сытное начало дня!

Закуска хуторская - это прессованный шпик в ароматной обсыпке из черного перца и чеснока, вкус при этом - мягкий и нежный. В связи со снижением цен в магазинах «Деревня Соловьи» его можно приобрести по цене 194 руб./кг.

И еще один продукт из богатого ассортимента местного производителя: шпик закусочный соленый (200 г). Его стоимость снижена до 44 рублей.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, д. 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул. Я. Райниса, д. 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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