Экономика

Производительность зерносушильного комплекса в Дедовичах составит 40 тонн зерна в час

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ход работ строительства зерносушильного комплекса ООО «Скангали». Согласно паспорту объекта, завершить строительство планируется в третьем квартале 2020 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





В осмотре объекта также приняли участие заместитель губернатора Нинель Салагаева и руководитель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов.



Генеральный директор ООО «Скангали» Сергей Марчуков рассказал, что проект включает в себя создание пункта приема, сушки и переработки зерна. Производительность составит 40 тонн зерна в час.





Зерносушильный комплекс - это проект ОАО «Псковский городской молочный завод». Дочернее предприятие «Скангали» занимается выращиванием зерна на территории Дедовичского района. Предприятие имеет большие площади в Дедовичском и Дновском районах и постоянно вводит в оборот новые земли. В настоящее время ведутся культуртехнические работы по подготовке осваиваемых земель на площади 5 748 га.

В планах у компании строительство молочной фермы на 2 000 голов. Со стороны федерального и областного бюджетов организация получает субсидии для компенсации осуществленных затрат.