Экономика

Деметра-Холдинг и IT-оператор автоперевозок зерна Smartseeds объявляют о заключении стратегического партнерства

ООО «Деметра-Холдинг», в котором Группа ВТБ владеет больше 50%, и IT-компания Smartseeds, обеспечивающая транспортную логистику зерна, объявляют о заключении стратегического партнерства.

В рамках партнерского соглашения с компанией ООО «СмартКонтракт» (владеет IT-платформой Smartseeds) компании договорились о совместном проекте по развитию современных форматов перевозок зерна и цифрового развития бизнеса.

Новым генеральным директором IT-платформы Smartseeds назначен Евгений Тихомиров. Ранее Евгений работал директором по операционной и коммерческой деятельности в компании Ozon, занимался проектами в области создания маркетплейсов и платформ онлайн-коммерции в eBay и Яндекс.Маркет.

Партнерство со Smartseeds будет являться важным элементом в реализации стратегии Деметра-Холдинг по повышению конкурентоспособности и прозрачности российского зернового рынка.

«Внедрение цифровых сервисов и их масштабирование на зерновом рынке является приоритетом для Деметра-Холдинг. Мы надеемся, что разработанные решения в области логистики зерна будут способствовать развитию цивилизованного и конкурентоспособного отечественного зернового рынка. IT-платформа помогает ускорить перевозки за счет электронной очереди, где для водителей и терминала сокращаются сроки разгрузки, быстро проводить страхование и оплату груза», - отметил старший вице-президент банка ВТБ, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг» Виталий Сергейчук.

В дальнейшем бизнес Smartseeds будет развиваться за счет привлечения новых клиентов и внедрения эффективных и удобных для заказчиков и перевозчиков цифровых сервисов.

Онлайн-платформа для логистики в сфере сельского хозяйства Smartseeds была создана в 2017 году, ее штаб-квартира находится в Таганроге.

Smartseeds разработала комплексное решение для грузовых перевозок всех участников рынка, включая перевозчиков, грузовладельцев, порты, для осуществления полного цикла перевозки. Smartseeds обеспечивает контроль и гарантию на всех этапах перевозки груза, с момента подбора заказа/перевозчика до момента отгрузки, включая организацию электронной очереди для разгрузки автомобилей в портовых терминалах, подготовку транспортных и сопроводительных документов для бухгалтерии, электронный документооборот и мониторинг груза. Сегодня Smartseeds сотрудничает примерно с 6000 зарегистрированными автоперевозчиками, в основном индивидуальными предпринимателями.