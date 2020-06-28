Экономика

Администрация Пскова разработала дизайн-код нестационарных торговых объектов

Администрация города Пскова разработала дизайн-код нестационарных торговых объектов Пскова. Планируется, что данный документ станет очередным приложением к правилам благоустройства города.

Документ, который устанавливает правила размещения и оформления нестационарных торговых объектов в Пскове, опубликован на сайте администрации города. Он формирует требования к размещению в городских пространствах всех видов НТО, в том числе рядом стоящих.

«Правила размещения и оформления НТО учитывают требования безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов. Правила разработаны для администрации Пскова, операторов НТО и предпринимателей, размещающих или заинтересованных в размещении нестационарных объектов», - говорится в описании к документу.

Он должен помочь городской администрации скорректировать схему НТО в границах города. Предпринимателям же правила помогут создать современные, функциональные и визуально привлекательные торговые объекты.

Добавим, что документ еще будет дорабатываться. В связи с этим замечания и предложения от заинтересованных лиц принимаются в отделе потребительского рынка и услуг администрации Пскова.