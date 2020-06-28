Экономика

Мы на грани банкротства, морального и материального - псковские солярии умоляют их открыть

Владельцы и руководители псковских соляриев возмущены, что им до сих пор не разрешили работать с посетителями, тогда как салоны красоты, муниципальные бани и фитнес-центры с 1 июля уже смогут принимать клиентов, пусть и с некоторыми ограничениями.



Фото: Sun City, Instagram

«Работает уже 95% бизнеса. С салонов красоты сняли все ограничения, хоть 100 человек работай, а солярии, которые уже работают по всей стране, в Пскове так и не открыли. На наши вопросы и предложения власть не реагирует, хотя предложения наши разумны», - поделился директор псковской фирмы «Сан Сити» Борис Рубан.

«Мы на грани банкротства: и морального, и материального», - добавил он.

При этом в группе солярия в соцсети «ВКонтакте» обращают внимание, что в помещении салона находится не более двух человек, дезинфицируется все, до чего можно дотронуться, а у каждой студии загара есть отдельные входы.

«Витамин Д официально признан врачами как один из самых необходимых для здоровья, тем более в борьбе с вирусами! Но мы закрыты и не можем радовать вас!» - заявляют в официальной группе «Сан Сити».

Местные жители также возмущены долгим перерывом в работе соляриев. Так, в группе Zagar Hall в соцсетях они отмечают, что в Москве, где эпидемиологическая ситуация была гораздо сложнее, салоны для загара уже открыли.

Напомним, 26 июня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области было принято решение о полном или частичном снятии ограничений с работы музеев, фитнес-центров, муниципальных бань. При этом деятельность коммерческих бань, саун, соляриев, кинотеатров и бассейнов остается под запретом.