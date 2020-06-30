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Экономика

Ольга Милонаец назвала самое серьезное нарушение антимонопольного законодательства

30.06.2020 14:06|ПсковКомментариев: 0

На сегодня в российском антимонопольном законодательстве сговор – это самое серьезное нарушение. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.

«Эта категория дел должна заканчиваться уголовными делами и конкретными сроками. Во всем мире – это самые большие штрафы, поскольку факты сговора серьезно угрожают экономике», - добавила она.

Ольга Милонаец отметила, что в случае сговора антимонопольное ведомство не выдает предупреждений. «По всем другим составам мы стараемся не накладывать штраф, а тут мы приходим без приглашения с поддержкой силовых структур. Если компания просто признается, да – было дело, то в этом случае можно избежать многомиллионного штрафа. У нас были такие примеры с маленькими великолукскими компаниями. Цели взимать штрафы у нас нет», - поделилась она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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