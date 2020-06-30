Экономика

В Пскове продлили налоговые каникулы для садоводческих товариществ

В Пскове продлили налоговые каникулы для садоводческих товариществ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии городской Думы 30 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление гордумы от 31.10.2005 №495 «О земельном налоге».

Начальник городского финансового управления Тамара Винт напомнила, что этот вопрос вынесен на рассмотрение по итогам рабочего заседания у губернатора Михаила Ведерникова, где было решено продлить налоговые каникулы до 2020 года для садовнических товариществ города Пскова.

Продление налоговых каникул для СНТ до 2020 года по земельному налогу позволит садоводствам изыскать средства на проведение работ по уточнению границ земель общего пользования, межеванию и постановку на кадастровый учет, что позволит существенно снизить уровень налоговой нагрузки на садоводства и избавит от необходимости оплачивать налог за бесхозные участки, а также перевести незадействованные земли и прилегающие к ним дороги на баланс города.