Экономика

Псковское УФАС обеспокоено ростом цен на газ и бензин

Псковское УФАС беспокоит рост стоимости газа и бензина за последнюю неделю. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель регионального антимонопольного ведомства Ольга Милонаец.

Она уточнила, что ФАС России в настоящее время проверяет, не было ли сговора или предпринято каких-то недобросовестных действий, принятых операторами на торгах на бирже по ценам на бензин.

«Опт вырос точно, причем значительно. Даже на больший процент, чем подняли на региональных АЗС», - добавила Ольга Милонаец.

Кроме того, она обратила внимание на рост стоимости газа – за время после снятия ограничительных мер. «Есть вопросы к посредникам, которые появились в поставках», - отметила Ольга Милонаец.