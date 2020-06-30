Экономика

Почти на 115 млн рублей увеличилась доходная часть бюджета Пскова на 2020 год

Сегодня, 30 июня, в ходе очередной 39-ой сессии, депутаты Псковской городской Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, доходная часть на текущий год увеличивается на сумму 114,7 млн рублей. В частности, финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличивается на 93,4 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. На обеспечение продуктовыми наборами обучающихся общеобразовательных организаций бюджет увеличился на 20,1 млн рублей.

Доход бюджета на 2022 год вырос на 2,4 млн рублей за счет субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. При этом расходы текущего года увеличились на 116,6 млн рублей. Доходная и расходная часть на 2021 год остаются без изменений. Расходная часть 2022 года увеличивается на сумму 2,4 млн рублей.

Депутаты утвердили внесение изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период.

Также на сессии был рассмотрен вопрос предоставления льгот субъектам малого предпринимательства «Псковского бизнес- инкубатора». Согласно решению Псковской городской Думы от 29 апреля 2020 года, арендная плата на 90% снижена только двум арендаторам из 13.

В связи со сложным финансовым положением, обусловленным потерей значительной части доходов резидентов, администрация города выступила с инициативой оказать помощь арендаторам, не указанным в перечне, и применить к ним такую же меру поддержки. Решение поддержали и меры поддержки будут применены еще к 11 резидентам. По действующим договорам сумма уменьшения арендной платы на 90% за 1,5 месяца (1 апреля - 15 мая 2020 года) составляет 77,5 тыс. рублей.