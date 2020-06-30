Экономика

Николай Рассадин: У людей сейчас нет денег, чтобы ходить по торговым центрам

Магазины, находящиеся в здании гипермаркета «Империал», открылись после снятия «коронавирусных» ограничений, но большого потока посетителей там не наблюдается. «У людей элементарно нет денег, чтоб ходить по торговым центрам», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

По его словам, вернулись к работе практически все, кто арендовывал площади в здании «Империала». Не в полной мере открылся фуд-корт — он продолжает работать на вынос. Кроме того, закрыта детская игровая комната - пока их работа находится под запретом.

«Как предпринимателю мне, конечно, грустно, что снятие ограничений не коснулось в полной мере всех, кто арендовал у нас помещения. Но как обыватель я понимаю, что коронавирус имеет место быть, а развлекательные предприятия предполагают большую концентрацию посетителей, причем на длительный период - не просто зашел, а зашел и там остался. И там ты общаешься, касаешься одних и тех же поверхностей, обработать которые в процессе нельзя. Ручки тележки в гипермаркете мы можем протереть, а там это тяжело делать», - пояснил гость студии.

Массового потока посетителей в «Империале», по его словам, не наблюдается. «Не скажу, что какой-то там массовый поток посетителей пошел, у людей элементарно нет денег, чтоб ходить по торговым центрам. Для того, чтобы люди пошли в магазины, должно пройти достаточно много времени, чтобы люди пережили жесточайший кризис, который ударил по простым гражданам», - отметил Николай Рассадин.

Тем не менее, предприниматели, которые держат магазины в здании «Империала», по его словам, с удовольствием открылись после трехмесячного простоя. «Представьте, что может чувствовать человек, который не работал три месяца, а потом ему разрешают заняться деятельностью, в которой вся его жизнь, от которой зависит благосостояние его семьи... Конечно же, все с удовольствием открылись», - отметил гость студии.

Некоторые арендаторы не открыли свои магазины после снятия ограничений, но таких немного. В целом, по словам Николая Рассадина, в регионе достаточно много предпринимателей, которые не смогли перенести такой длительный простой, потому что не сформировали себе «подушку безопасности» и «не обросли жирком».