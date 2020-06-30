Экономика

Николай Рассадин: Госполитика толкает предпринимателей в «теневую» экономику

Государственная политика толкает предпринимателей в «теневую» экономику. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин, отвечая на вопрос, не отобьет ли низкая покупательская способность населения, обострившаяся после коронавируса, у предпринимателей желание заниматься бизнесом.

«На самом деле не отобьет, потому что человек всегда стремится делать что-то для себя и своих близких. В наших условиях можно двумя путями пойти: либо идти в чиновники и получать бюджетные деньги, либо идти в предпринимательство. Думаю, что люди будут продолжать заниматься предпринимательской деятельностью», - отметил он.

«Жалко только, что государственная политика толкает этих людей в «теневую» экономику, выдавливает их, все силы прилагает для того, чтобы люди не работали открыто — просто выдавливает их в тень», - высказал мнение директор «Империала».