Экономика

Псковские предприниматели приняли участие в контактной онлайн-бирже для бизнеса двух государств

Торгово-промышленная палата Псковской области выступила инициатором и восьмой раз организовала контактную онлайн-биржу (b2b) для предпринимателей сегодня, 30 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП региона, участниками встречи стали деловые объединения, компании и индивидуальные предприниматели России и Белоруссии – всего 54 участника.

Модератором онлайн-встречи выступил президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

С приветствием к участникам биржи обратился президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец. В своем приветственном слове руководитель ТПП СК поблагодарил коллег за стремление укреплять бизнес-связи, пригласил участников контактной биржи в Ставропольский край.

Генеральный директор унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» Валерий Лабун также поблагодарил российских коллег за возможность пообщаться в том числе и b2b формате, пожелал продуктивных переговоров, новых деловых партнеров.

Участники контактной биржи смогли посмотреть презентации, послушать выступления представителей компаний-участников, в общем чате задать уточняющие вопросы организаторам и бизнесу, оставить комментарии. Презентационная часть онлайн биржи завершилась трехсторонними переговорами, обменом мнениями и контактами.

Как уточнила представитель отдела внешнеэкономической деятельности ТПП СК Алла Кравченко, мероприятию предшествовала кропотливая подготовка и обмен информацией между торгово-промышленными палатами двух стран, а также с заинтересованным бизнесом регионов.

Заместитель Генерального директора Брестского отделения БелТПП Елена Пивник выразила надежду на плодотворное развитие сотрудничества и увидела дополнительную возможность в продвижении как российских, так и белорусских товаров и услуг.

В заключительном слове Псковская ТПП порекомендовала всем участникам биржи направить коммерческие предложения для размещения их на сайтах трех палат.