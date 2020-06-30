Экономика

Николай Рассадин: История всегда дает людям шанс выйти из кризиса

История всегда дает людям шанс выйти из кризиса, в том числе и сейчас, когда бизнес сильно пострадал от действия ограничений по коронавирусу, отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

«Жизнь в коронавирус не останавливается. Люди продолжают точно так же жить: справляют новоселье, обновляют технику — может, не так активно, как в хорошие благостные годы... Но это не сегодняшняя ситуация, это ситуация 2014 года. Все изменения начались тогда, и ситуация с тех пор все скатывается и скатывается. А коронавирус — некий катализатор, который повлиял на экономику. А так все разговоры о том, что мы движемся к каким-то вершинам — пустой треп и популизм», - отметил гость студии.

Кризис, по его словам, уже добил многих предпринимателей. При этом государство ведет себя так, будто ничего страшного не происходит: некоторые чиновники заявляют, что ничего страшного не произойдет: одни предприятия закроются — другие откроются. «И в этом они не лукавят. Государству, которое построено на четырех китах, дела нет до мелкого предпринимателя. Они спокойно к этому относятся, потому что наш мелкий и средний бизнес никак не влияет на экономику страны. От слова вообще. Экономика строится на госкорпорациях. Все остальное — это что-то там прилипло к дну нашего судна», - пояснил Николай Рассадин.