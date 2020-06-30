Экономика

Руководитель ОЭЗ «Моглино» инициировала четыре поправки в закон об особых экономических зонах

И. о. генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Наталья Юшко инициировала четыре поправки в закон «Об особых экономических зонах». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской ОЭЗ, своим предложения она озвучила на рабочей встрече с директором департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ Игорем Викторовичем Егоровым.

Предложенные ОЭЗ «Моглино» поправки касаются расширения полномочий УК как логистического оператора, применения инструментов инфраструктурного развития с помощью государственно-частного партнерства, механизмов реализации проектов инвесторов с предоставлением взаимных гарантий, в том числе и в реализации тарифной политики на ресурсы естественных монополий.

«Кооперация бизнеса и власти - это прежде всего культура деловых отношений, результатом которой является экономический рост, социальный эффект и стратегические перспективы развития в целом», - считает Наталья Юшко.