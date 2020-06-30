Экономика

Нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса планируется изменить

Параметры нацпроекта, посвященного малому и среднему предпринимательству, планируется изменить. По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.

Среди них внедрение новой цифровой платформы «одно окно» для МСП с механизмами адресного и проактивного подбора мер поддержки, ее создание запланировано в общенациональном плане восстановления экономики (предлагается ориентироваться на число ее пользователей и количество оказанных услуг). Также в ведомстве предлагают ориентироваться на создание условий для стимулирования роста МСП (перехода микропредприятий в малые, а малых — в средние). Еще один ключевой показатель — вовлечение граждан в предпринимательство (прежде всего за счет роста числа самозанятых).

Эти подходы уже концептуально поддержало правительство, поручив Минэкономразвития конкретизировать и дополнить их, добавили источники «Известий».

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что ключевые инициативы плана по восстановлению экономики затрагивают и дополняют национальные проекты, конкретизируют их параметры и инструменты.