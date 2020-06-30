Экономика

Расширился ассортимент продуктов «Прасковья Молочкова», которые можно приобрести в «Пятерочках» Санкт-Петербурга и Великого Новгорода

Ассортимент продуктов «Прасковья Молочкова», которые можно приобрести в «Пятерочках» Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, расширился. В настоящий момент жители соседних с псковским регионов могут приобрести качественную молочную продукцию от местного производителя, как и псковичи.

В частности, в магазины ТС «Пятерочка» по Санкт-Петербургу уже поступают сметана 15%-ной жирности (0,4кг стакан), а также творог жирностью 5% «Прасковья Молочкова» (контейнер 0,35 кг).

Расширился круг поставок и в «Пятерочки» Новгородской области. Теперь местные жители могут приобрести в магазинах молоко 2,5%-ной жирности (0,9 кг бутылка ПЭТ), кефир 1% (0,9 кг бутылка ПЭТ), сметану 15% (0,2 кг стакан), сметану 15% (0,4 кг стакан), творог 5% (0,18 кг пленка БОПП), творог 5% (контейнер 0,35 кг), а также творог 9% (контейнер 0,35 кг).

Добавим, что расширен и ассортимент продукции «Прасковья Молочкова» в «Пятерочках» Пскова и Псковской области, где отныне можно приобрести творожную пасту от производителя, сметану 15% (200 г) и творог 5% (180 г).

В связи с поступлением продуктового ассортимента в магазинах действуют скидки на новинки.