Экономика

Сколько получают страховые агенты в Пскове, сообщили эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты страховых агентов в 70 городах России, в том числе в Пскове.

По данным экспертов, страховой агент в нашем городе в среднем получает 33 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 49 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 37 000 рублей, в Великом Новгороде – 33 000 рублей, в Смоленске – 33 000 рублей, в Ленинградской области – 41 000 рублей в месяц.