Сколько получают страховые агенты в Пскове, сообщили эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты страховых агентов в 70 городах России, в том числе в Пскове.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 37 000 рублей, в Великом Новгороде – 33 000 рублей, в Смоленске – 33 000 рублей, в Ленинградской области – 41 000 рублей в месяц.