Экономика

До 7 июля продлится акция на продукты «Прасковья Молочкова» в псковских «Магнитах»

В псковских магазинах федеральной сети «Магнит» продолжаются дни скидок на молочные продукты от «Прасковьи Молочковой». В акционном ассортименте участвуют творог, кефир, молоко и майонез.

В частности, майонез «Провансаль» от «Прасковьи Молочковой» жирностью 51% (стакан 400 г) можно приобрести за 49,90 рублей (скидка составляет 16%).

Молоко «Прасковья Молочкова» 2,5% жирности (бутылка 900 г) стоит 51,99 рублей (скидка 13%).

Приобрести дешевле можно и творог жирностью 5% (180 г). До 7 июля его стоимость составляет всего 43,99 рублей.

Кефир 2,5% жирности (бутылка 900 г) псковичи также могут приобрести по акционной цене 59,90 рублей.

Добавим, что акция продлится до 7 июля.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!