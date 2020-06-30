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Экономика

Герман Греф предсказал будущее рубля и предложил свою программу выхода экономики из кризиса

04.07.2020 09:29|ПсковКомментариев: 2

Фото: tass.ru

Российский рубль ждет укрепление, - заявил глава Сбербанка России Герман Греф в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица бизнеса».

Он подчеркнул, что речь идет о тенденциях: пока никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация с пандемией. Если начнется вторая волна коронавируса, не исключено, что рубль начнет колебаться.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать, - пояснил руководитель российской финансовой структуры. - Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару».

Говоря об экономических последствиях пандемии для России, Герман Греф прокомментировал основные положения программы по выходу из кризиса, разработанную командой премьер-министра Михаила Мишустина и Центробанком.

«Никто не ждал такого стресса, - подчеркнул глава Сбербанка. - Самое страшное в тот момент — бездействие. Его не было. Ряд действий, может, оказался суетным и неверным, как мы понимаем задним умом. Но тогда виделось, что это абсолютно правильные реакции. Центральный банк, на мой взгляд, отработал очень качественно. Вовремя были приняты необходимые шаги, которые позволили нам немного развязать руки и поддержать клиентов».

Греф добавил, что в предпринятых правительством мерах стоило бы усилить технологическую составляющую, предполагающую развитие IT-отрасли, венчурной индустрии.

Сбербанк активно включился в реализацию программы по поддержке бизнеса. В кратчайшие сроки была проведена масштабная реструктуризация. «За неделю переоформили такое количество кредитов, как за весь 2019 год, - поделился Герман Греф. - Более чем на триллион рублей по юридическим лицам! Пришлось полностью изменить работу программного обеспечения, в основном вручную реструктурировать кредиты, переподписывать соглашения. Можете себе представить… Это огромный труд людей... Мы дали реструктуризацию всем, кто к нам обратился. Часть провели на льготных условиях с участием правительственных грантов и субсидий, часть сделали за свой счет. И потеряли на этом огромные деньги. Мы недосчитаемся в этом году не одной сотни миллиардов рублей».

По словам Германа Грефа, в сложившейся ситуации Сбербанк шел навстречу всем, кто нуждался в помощи, исходя из соображения, что теряет экономика - теряет банк. При этом важным представлялось соблюсти основные принципы гражданского законодательства: особенно ярко это стремление выразилось в принципиальной позиции Сбербанка относительно вопроса предоставления арендаторам права в одностороннем порядке выходить из сделки без компенсации потерь. «Есть понятие двустороннего договора. Никто не может по своей воле его расторгнуть», - напомнил Греф. 

Глава Сбербанка убежден, что главные уроки пандемии, прежде всего, коснутся сферы здравоохранения, профилактики и борьбы с вирусами. В остальном, по его мнению, нам вряд ли стоит ожидать каких-то глобальных перемен. В этом смысле электронная коммерция не исключение. Привычные магазины в ближайшие пять-семь лет никуда не исчезнут, уверен Герман Греф.

Теги: #Сбербанк #экономика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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