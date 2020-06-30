Герман Греф предсказал будущее рубля и предложил свою программу выхода экономики из кризиса

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Российский рубль ждет укрепление, - заявил глава Сбербанка России Герман Греф в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица бизнеса».
Он подчеркнул, что речь идет о тенденциях: пока никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация с пандемией. Если начнется вторая волна коронавируса, не исключено, что рубль начнет колебаться.
«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать, - пояснил руководитель российской финансовой структуры. - Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару».
Говоря об экономических последствиях пандемии для России, Герман Греф прокомментировал основные положения программы по выходу из кризиса, разработанную командой премьер-министра Михаила Мишустина и Центробанком.
Греф добавил, что в предпринятых правительством мерах стоило бы усилить технологическую составляющую, предполагающую развитие IT-отрасли, венчурной индустрии.
Сбербанк активно включился в реализацию программы по поддержке бизнеса. В кратчайшие сроки была проведена масштабная реструктуризация. «За неделю переоформили такое количество кредитов, как за весь 2019 год, - поделился Герман Греф. - Более чем на триллион рублей по юридическим лицам! Пришлось полностью изменить работу программного обеспечения, в основном вручную реструктурировать кредиты, переподписывать соглашения. Можете себе представить… Это огромный труд людей... Мы дали реструктуризацию всем, кто к нам обратился. Часть провели на льготных условиях с участием правительственных грантов и субсидий, часть сделали за свой счет. И потеряли на этом огромные деньги. Мы недосчитаемся в этом году не одной сотни миллиардов рублей».
По словам Германа Грефа, в сложившейся ситуации Сбербанк шел навстречу всем, кто нуждался в помощи, исходя из соображения, что теряет экономика - теряет банк. При этом важным представлялось соблюсти основные принципы гражданского законодательства: особенно ярко это стремление выразилось в принципиальной позиции Сбербанка относительно вопроса предоставления арендаторам права в одностороннем порядке выходить из сделки без компенсации потерь. «Есть понятие двустороннего договора. Никто не может по своей воле его расторгнуть», - напомнил Греф.
Глава Сбербанка убежден, что главные уроки пандемии, прежде всего, коснутся сферы здравоохранения, профилактики и борьбы с вирусами. В остальном, по его мнению, нам вряд ли стоит ожидать каких-то глобальных перемен. В этом смысле электронная коммерция не исключение. Привычные магазины в ближайшие пять-семь лет никуда не исчезнут, уверен Герман Греф.