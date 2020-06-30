Экономика

Андрей Турчак заявил о необходимости расширения перечня мер поддержки самозанятых

Расширить перечень мер поддержки для самозанятых предлагает Совет Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе верхней палаты.

«С 1 июля всем регионам предоставлено право установления специального налогового режима для самозанятых граждан – налога на профессиональный доход. Создавая понятные и приемлемые условия труда, государство дает возможность россиянам работать спокойно, не боясь последствий нелегальной деятельности», – отметил заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Он указал на необходимость расширить перечень мер поддержки самозанятых. «Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут. В этой сфере совсем недавно президентом РФ дан целый ряд поручений по поддержке ИТ-компаний», – сказал сенатор, добавив, что режим самозанятости уже позволил 750 тысячам россиян в 23 регионах открыто вести свою профессиональную деятельность в комфортных условиях.

Андрей Турчак напомнил, что государство не оставило в беде самозанятых в период пандемии коронавируса. «Они начали получать поддержку. В полном размере вернули уплаченные в 2019 году налоги, с 1 июня официально зарегистрированным самозанятым начислен так называемый «налоговый капитал» – дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей на платежи в этом году», – подчеркнул вице-спикер Совфеда.