Экономика

Псковская область получит более 20 млн рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. В списке получателей значится и Псковская область, сумма составляет 20466,4 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу», - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства. Проконтролировать их целевое использование предстоит Роструду.