Экономика

В Госдуме подготовили поправки о налогообложении выплат за рубеж

В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который призван устранить технические сложности на пути таких перечислений.

Поправки затронут российские группы компаний, в структуре которых есть иностранные субхолдинги, а также иностранных инвесторов в российскую экономику, говорят налоговые консультанты.

Наиболее важная из предложенных поправок предлагает приравнять косвенное участие в российских компаниях к прямому при получении налоговых льгот по международным соглашениям. Изменения также позволят расширить круг контролируемых иностранных компаний (КИК), прибыль которых можно будет освободить от налогообложения. Согласно НК, КИК — это компания за рубежом, сама не являющаяся налоговым резидентом России, но контролируемая российскими налоговыми резидентами — физическими или юридическими лицами.

Поправки в Налоговый кодекс подготовил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Они стали результатом совместной работы экспертов и бизнес-объединений на площадке Госдумы по «донастройке» налоговой системы, отмечается в пояснительной записке.

Правительство РФ в заключении на законопроект концептуально поддержало изменения, указав на необходимость дополнительно предусмотреть меры защиты от манипулирования льготами для ухода от налогов. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, рассказал источник издания.

«Действующее сейчас законодательство было написано в спешке. Доработка статуса контролируемых иностранных компаний (КИК) имеет огромное значение. Изменения позволят не считать КИК многие холдинги, которые находятся в абсолютно нормальных юрисдикциях, облагаются налогами на сопоставимом с Россией уровне и не являются офшорами, с которыми нужно бороться», — прокомментировал РБК планируемые изменения партнер КПМГ Михаил Орлов.

Законодатели прислушались к бизнесу и налоговым консультантам, исправляя «дырки» в законодательстве, при этом не меняя философию действующего закона о КИК, отметил партнер PwC Михаил Филинов.