Экономика

В России могут разрешить торговлю алкоголем рядом с медучреждениямия

В России могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями, сообщили газете «Известия» источники, близкие к разработке инициативы. Минпромторг готовит законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т. А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», - подтвердили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в ведомстве, при реализации новой нормы каждый регион сможет самостоятельно определять такие виды деятельности с учетом его конкретных особенностей, например, социально-экономического положения, уровня развития торговли и общественного питания, а также обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит в Госдуму.