Экономика

Более 42 тысяч россиян признаны банкротами за полгода

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тысяч граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.

Всего во II квартале обанкротились 20,4 тыс. человек, или на 29,6% больше, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на информацию единого реестра «Федресурс». Однако рост числа несостоятельных граждан по сравнению с I кварталом замедлился, тогда он составил 68% к данным января-марта 2019-го. Как пояснил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, на такие показатели повлияло то, что суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно. Он отметил, что уже к концу полугодия с возвращением к стандартному режиму работы застой в предыдущие месяцы отчасти был компенсирован и в июне число личных банкротств выросло до 11,5 тыс., что вдвое больше прошлогодних цифр.

В разрезе регионов в абсолютном выражении по росту несостоятельности лидируют Москва — 2,5 тысяч (+11,6%), Московская и Самарская области — 2,2 тысяч (+18,9%) и 2 тысяч (+63,4%) соответственно. В целом по стране за полугодие зафиксировано 29 новых банкротов на 100 тысяч населения против 20 - в 2019-м.