Экономика

Названа самая высокооплачиваемая работа на «удаленке»

Самую большую зарплату за работу на «удаленке» в России могут получать главные бухгалтеры - до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала Работа.ру.

Речь, как поясняют авторы исследования, идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом. «Одни из главных требований для позиции - профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой», - говорится в отчете

Доход переводчика с английского языка на «удаленке» может составить от 150 до 200 тысяч рублей. Итоговый заработок будет зависеть от количества выполненных заказов, передает РИА Новости. При этом он может выбирать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.

Высокую зарплату и удаленную работу предлагают и в сфере продаж. Например, менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний может зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, а итоговая сумма заработной платы будет определяться процентами от продаж. Успешный кандидат на эту позицию должен иметь опыт работы от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также подготовки коммерческих предложений и презентаций.

Зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе также может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года, который должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах Яндекс.Директ, Google AdWords , настраивать аналитику в Google Analytics, Яндекс.Метрика и анализировать эффективность рекламных источников.

Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают профессионалам IT-сферы, свидетельствуют данные исследования. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.