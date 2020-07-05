Экономика

Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков

Сбербанка запускает новый кредитный продукт для застройщиков «2 в 1», который включает в себя генеральное соглашение с двумя траншами: на покупку земельного участка и строительство на нем жилого дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского отделения Сбербанка.

Сделка заключается в момент приобретения участка. На этом этапе застройщик должен иметь градостроительный план земельного участка, на основе которого будут рассчитаны условия кредита. Банк может профинансировать до 50% стоимости затрат на покупку земли и оформление исходно-разрешительной документации, в том числе на разработку проекта.

После оформления исходно-разрешительной документации и в случае подтверждения основных предпосылок проекта, которые были заложены при одобрении сделки, банк приступит к финансированию второго этапа проекта — строительства жилого дома. Источником погашения кредита станут средства от продажи квартир.

«Мы предлагаем данный продукт для застройщиков с большим опытом работы, реализующих прибыльные проекты, что существенно сокращает time to money — время от подачи заявки до получения денег. Опыт таких компаний позволяет с достаточной точностью спрогнозировать будущие денежные потоки по проекту уже на входе в сделку. Это поможет исключить этап повторного рассмотрения сделки при получении исходно-разрешительной документации. На наш взгляд, главное преимущество подобных сделок — возможность снижать процентную ставку не только по траншу на проектное финансирование, но и по траншу на покупку земли за счет накоплений на счетах эскроу», — сказал вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов.

Сбербанк продолжает активно финансировать застройщиков. Кредитный портфель девелоперов жилья в банке с начала года вырос на 24% и достиг 547 млрд руб. (по данным на 1 июня 2020 года). С начала года, по состоянию на 22 июня, банк одобрил более 330 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму более 470 млрд руб.