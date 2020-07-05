Экономика

3,24 % таможенных платежей СЗТУ в июне пришлось на Псковскую таможню

3,24 % таможенных платежей СЗТУ в июне пришлось на Псковскую таможню. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В июне 2020 года таможенными органами Северо-Западного таможенного управления осуществлено взимание в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных и иных платежей на сумму 51,17 млрд рублей, в том числе в отношении импортируемых товаров – 50,32 млрд рублей, экспортируемых товаров – 0,50 млрд рублей.

Основной объем взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (66,61%), Санкт-Петербургскую (25,11%), Выборгскую (2,88%) и Псковскую (3,24%) таможни.