Экономика

Анна Тарасенко: На самоизоляции у псковичей появилась дополнительная выгода

Сбербанк упростил подключение действующей дебетовой карты к зарплатному проекту работодателя. Псковичи могут получать зарплату на ту карту, которой уже пользуются, к которой привыкли. Для присоединения не нужно ходить в банк, что по нынешним временам актуальное проявление заботы. Управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко рассказала о нюансах процесса и выгодах, как для сотрудника, так и для работодателя.

- Анна Владимировна, каким образом можно сделать карту зарплатной?

- Псковичам стало проще получать зарплату на карту. Сделать свою карту зарплатной можно всего в несколько кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Заходим в приложение (Анна Тарасенко достает смартфон и показывает буквально на пальцах — ред.), в настройках выбираем пункт «Сделать зарплатной», формируем заявление и передаем его работодателю. Вот так это просто.

А еще до 3 сентября этого года действует акция по классическим и золотым картам платежной системы Visa. После прикрепления такой карты и первого зачисления зарплаты, на счет мобильного телефона поступит 500 рублей.

- Нужно ли на каком-то из этапов ходить в банк?

- Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в обычный уклад жизни.

Пока это происходит, нам важно предоставить клиентам инструменты, позволяющие снизить или полностью сократить визиты в банк. Как раз поэтому прикрепление к зарплатному проекту можно полностью провести дистанционно.

Клиент самостоятельно формирует заявление на перечисление заработной платы, распечатывает и передает его работодателю.

- Какая выгода держателям карт Сбербанка делать их зарплатными?

- Жители Псковской области, прикрепившие свои карты к зарплатному проекту, смогут пользоваться льготными условиями по кредитным продуктам банка, к примеру, получить пониженную ставку по ипотеке на 0,8 процентных пункта. Годовое обслуживание зарплатных карт и смс-банк от 0 рублей. Зарплата приходит быстро, с момента отправки денег из бухгалтерии до получения сообщения о зачислении проходит десять минут. Наши клиенты прекрасно знают, когда нужны наличные, наши банкоматы можно найти повсюду. Карты, куда приходит зарплата, получают больше бонусов «Спасибо»: до 20% на покупки от партнеров.

Обращаю внимание, что накопленные баллы «Спасибо» теперь можно списать в сервисе ДомКлик, где можно найти, купить и продать недвижимость. Баллы можно использовать для продвижения объявлений о продаже и для анализа цены при определении рыночной стоимости объекта. В ДомКлик можно бонусами оплатить до 99% стоимости услуги. А за каждую покупку на сайте баллами начисляется 1%.

- Пандемия как-то повлияла на возможности, которые дает карта?

- Мы по-прежнему не взимаем комиссию за пополнение своей карты с карты другого банка. Такая мера тоже была введена из-за коронавируса, ежемесячно этой возможностью пользуются 250 тысяч наших клиентов.

Хочу остановиться на вот еще каком моменте. Карты с истекшим сроком перевыпускаются автоматически. Конечно, нужно будет посетить банк, чтобы забрать карту, но вот активировать ее и начать пользоваться можно самостоятельно в «Сбербанк Онлайн» до получения. Храним мы такие карты до четырех месяцев, чтобы у жителей области было больше времени на планирование своего визита в банк. И картой с истекшим сроком годности все еще можно пользоваться, если срок ее действия вышел в марте. С такой карты можно снимать наличные, можно ее пополнять в банкоматах и оплачивать ею покупки в магазинах.

Владельцы телефонов на Android и iOS могут пользоваться своей картой через телефон с помощью бесконтактной системы оплаты. Это позволяет избежать лишнего контакта с пластиком.

- А работодателям какая выгода заводить зарплатный проект?

- Зарплатный проект — это современный и удобный способ зачисления зарплаты на карту сотрудникам. Присоединение к нему ведет к повышению лояльности сотрудников благодаря преимуществам, которые предоставляет наш банк. Обслуживание зарплатного проекта обходится работодателям от 0 до 0,8% зарплатного фонда. В «Сбербанк Бизнес Онлайн» удобно управлять зачислениями. Предприятие получает персонального менеджера с круглосуточной поддержкой. Кстати, можно заказать карты с корпоративным дизайном — это бесплатно. Наш сотрудник привезет готовые карты в офис. Есть возможность установки банкомата на территории предприятия. Руководитель получает премиальную карту.

- Как понять, что карта стала зарплатной?

- После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты по смс или push-уведомлением. Также статус заявления можно посмотреть в приложении «Сбербанк Онлайн».

- Это касается всех карт или каких-то конкретных?

- К зарплатному проекту могут присоединиться держатели всех дебетовых карт Сбербанка за небольшим исключением. Подробнее обо всех условиях можно узнать на сайте и в приложении «Сбербанк Онлайн».

Юлия Магера