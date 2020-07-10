Экономика

Отток капитала из России вырос на 24%

Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2020 года составил $28,9 млрд против $23,3 млрд годом ранее (+24%), свидетельствуют предварительные данные Банка России, передает «Коммерсант».

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за этот период уменьшилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (до $22,3 млрд с $43,4 млрд).

Профицит внешней торговли РФ за январь—июнь снизился до $46,3 млрд с $86,4 млрд за аналогичный период прошлого года (–46%). Объем российского экспорта составил $156,1 млрд (–23,5% год к году), импорта — $109,8 млрд (–6,7% год к году).

«Международные резервы сократились на $7,9 млрд, в том числе вследствие операций, связанных с погашением суверенного долга, а также продаж иностранной валюты Банком России начиная с марта текущего года, которые перекрыли объемы ее покупки в начале года»,— говорится в сообщении ЦБ.