Экономика

Ряду муниципалитетов Псковской области компенсируют недобор по налогам

Парламентский комитет по бюджету и финансовой политике поддержал третьи с начала года поправки в закон о бюджете Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рассмотрение документа состоялось сегодня, 13 июля.

Первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова рассказала, что новые параметры областного бюджета предполагают увеличение доходов на 3 млрд 753 млн 114 тысяч рублей. Все эти средства являются безвозмездными поступлениями в региональную казну. Основная их часть поступила из федерального бюджета – больше 3,6 млрд рублей.

В частности, 205 млн рублей предназначены для обеспечения мер по сбалансированности бюджетов, 107,4 млн рублей – на оснащение коечного фонда для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Кроме того, федерация компенсировала региону расходы в сумме 57,8 млн рублей, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию.

По словам Людмилы Павловой, увеличение финансирования в областном бюджете коснулось практически всех направлений и госпрограмм.

Кроме того, она отметила, что в новых параметрах областного бюджета учтена компенсация выпадающих налоговых поступлений – по ряду муниципальных образований в Псковской области такое отмечается. Так, 33,5 млн рублей будет направлено для компенсации выпадающих доходов в районные бюджеты, 6,1 млн - в бюджеты сельских поселений.

Согласно законопроекту, увеличится и расходная часть бюджета - на 4 млрд 145 млн 433 тысяч рублей. Разницу предложено компенсировать за счет привлечения кредитных средств в размере 392,3 млн рублей. С учетом этой цифры государственный долг области составит 1,9 млрд рублей, или 87,6% собственных доходов региона.

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Таким образом, доходы областного бюджета на 2020 год после принятия закона составят 43 млрд 625 млн 723 тысячи рублей, расходы – 46 млрд 825 млн 27 тысяч рублей.

Окончательное решение по проекту закона о новых параметрах бюджета будет принято завтра, 14 июля, на очередной сессии регионального парламента.