Экономика

Несколько районов Псковской области перейдут на внешний финансовый контроль

Ряд муниципальных образований Псковской области попросили осуществлять у них внешний финансовый контроль. В связи с этим потребуется расширение штатной численности Счетной палаты региона. Соответствующий проект рассмотрел сегодня, 13 июля, парламентский комитет по финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Борис Полозов уточнил, что числе таких муниципальных образований - Псковский, Невельский, Порховский, Усвятский районы и Усвяты.

Большинством голосов депутаты поддержали проект закона. Окончательное решение по расширению штата Счетной палаты области будет принято завтра, 14 июля, на очередной сессии областного заксобрания.