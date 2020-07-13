Экономика

Псковские депутаты поддержали инициативу о принятии дополнительных мер по ликвидации последствий COVID-19

Депутаты Псковского областного Собрания в рамках заседания парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике поддержали коллег из Законодательной Думы Хабаровского края, которые обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о принятии дополнительных мер по ликвидации социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обращение рассматривалось в региональном парламенте сегодня, 13 июля.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель комитета Борис Полозов пояснил, что депутаты Законодательной Думы Хабаровского края предлагают освободить субъекты МСП, пострадавшие в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, от уплаты страховых взносов на период с 1 июля по 1 октября 2020 года.

Также парламентарии просят перевести уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в обязательства федерального бюджета.

«В текущих условиях наращивания незапланированных расходов на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сокращения собственных доходов и создавшихся угроз сбалансированности краевого бюджета с учетом значительности обязательств по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения обращаемся с предложением установить в федеральном законодательстве положение о том, что источником финансирования данных обязательств являются средства федерального бюджета. Высвободившиеся средства краевого бюджета могут быть направлены на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, в том числе с редкими (орфанными) заболеваниями», - говорится в обращении хабаровских депутатов.