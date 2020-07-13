Экономика

Псковские депутаты поддержали законопроект об улучшении патентной системы налогообложения

Парламентский комитет по бюджету, финансам и налоговой политике положительно оценил законопроект, внесенный в Госдуму РФ правительством, в котором предлагается сделать патентную систему налогообложения более привлекательной для предпринимателей и снизить налоговую нагрузку на плательщиков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ рассматривался в областном заксобрании сегодня, 13 июля.

Председатель комитета Борис Полозов пояснил, что законопроект направлен во все субъекты федерации для заключений, предложений и дополнений. Он также отметил, что документ уже получил поддержку со стороны уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Предлагаемые законом изменения позволят сделать патентную систему налогообложения более привлекательной для предпринимателей и снизить налоговую нагрузку на плательщиков», - добавил Борис Полозов.

Проектом федерального закона, в частности, предлагается привести виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в соответствие с ОКВЭД 2. При этом перечень видов предпринимательской деятельности на патентной системе налогообложения расширяется.

Также предусматривается увеличение ограничения по площади используемых в целях ведения предпринимательской деятельности на ПСН объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы, и по площади объектов организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей - до 150 квадратных метров по каждому объекту.

При этом субъектам Российской Федерации предоставляется право снижать указанные предельные размеры площади торгового зала.

Кроме того, проектом федерального закона также предоставляется право налогоплательщикам ПСН уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период.

Окончательное решение по законопроекту будет принято завтра, 14 июля, на очередной сессии регионального парламента.