Экономика

Лучшие в СЗФО условия для инвесторов намерены создать в Псковской области

В Псковской области намерены продлить срок действия налоговых льгот для инвесторов. Соответствующий законопроект представил сегодня, 13 июля, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционному развитию Андрей Михеев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На наш взгляд, сейчас хорошее время, чтобы дать знак, – Псковская область по-прежнему заинтересована в работе с инвесторами, в привлечении новых капиталов и готова гарантировать льготный налоговый режим», - сказал он.

Согласно законопроекту, при финансовых вложениях до 100 млн рублей период льготного налогообложения составляет 5 лет, свыше 100 млн рублей – 7 лет. Если инвестиции превышают миллиард рублей, налоговая льгота распространяется на 10 лет, свыше 10 млрд рублей – на 12 лет.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Указанные изменения действуют в отношении инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, утвержденные администрацией Псковской области, после вступления в силу закона с 1 августа 2020 года.

Также проектом закона предусмотрена отмена обязанности о предоставлении в налоговый орган копии бухгалтерской отчетности за налоговый период как излишнее требование к инвестору.

«На Северо-Западе это будут наилучшие условия для инвесторов по налоговым льготам», - заверил Андрей Михеев.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Псковской области, но может повлечь недополученные доходы бюджета региона в объеме порядка 200 млн рублей в год, начиная с 2025 года. Выпадающие доходы областного бюджета за период с 2025 по 2031 годы составят 1,4 млрд рублей.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты единогласно проголосовали в поддержку проекта закона. Окончательное решение будет принято завтра, 14 июля, на очередной сессии регионального парламента.