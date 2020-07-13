Экономика

Рекордно низкую ставку по ипотеке обещают россиянам

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что в России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян. По его словам, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра жилья в России, необходимо снижать издержки в строительстве.

Как отметил вице-премьер на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, принятая программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% позволила укрепить отрасль жилищного строительства в условиях кризиса.

По его словам, за первое полугодие текущего года удалось перевыполнять прошлогодний показатель по объему ипотеки в физическом выполнении на 5 процентов, а в денежном выражении — на 14 процентов. Это, в свою очередь, значит, что в экономику поступили средства в размере 1 триллион 440 миллиардов рублей, что позволило «фактически спасти строительную отрасль от остановки».

«Считаю, что в нашей работе ключевым вопросом будет продление мер по ипотеке. Даже при выдерживании тех параметров, которые есть сегодня, мы в этом году показатель, который был заложен по снижению ипотеки ниже 8%, уже перевыполним, несмотря на все сложности», — сказал вице-премьер на заседании.