Экономика

Хлебозавод закрылся в Псковском районе

Карамышевский хлебозавод закрылся в Псковском районе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил бывший заместитель главы районной администрации Виктор Герасимов.

«Как-то совсем незаметно в период активного голосования за внесение поправок в Конституцию, борьбы с коронавирусом и празднования Дня кооперации произошло весьма негативное событие - закрытие Карамышевского хлебозавода. Надо сказать, что завод на протяжении многих десятилетий радовал и кормил прекрасной продукцией жителей Псковского района, Пскова. Это было градообразующее предприятие села Карамышево и всей Карамышевской волости. Сегодня оборудование демонтировано, а комплекс зданий хлебозавода выставлен на продажу», - сообщил он.

Самое плохое во всем этом, написал Виктор Герасимов, что многие жители Карамышева и других деревень лишились рабочих мест и, как следствие, средств к существованию. «Этот завод давал возможность многим семьям жить, а их детям - какое-то будущее. Работали, в основном, женщины, теперь многие вынуждены искать работу в Пскове, а это проблематично. Кроме того, мы не сможем теперь приобрести всеми полюбившую выпечку с брендом Карамышевского хлебозавода, постоянного участника всех ярмарок», - констатировал экс-глава районной администрации.

Виктор Герасимов также сообщил, что предпринял попытки повлиять на ситуацию. «Были встречи и переговоры, но должного результата нет. Как говорят, плетью обуха не перешибешь, или вот тебе бабушка и кооперации день. Надеюсь этим постом привлечь внимание неравнодушных людей и власти к данной проблеме», - заключил он.