Экономика

Банк России не намерен проводить деноминацию рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен проводить деноминацию рубля, несмотря на предложения отдельных экспертов, передает РИА Новости.

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет», — сказала глава ЦБ.

Напомним, что ранее с идеей провести в стране стократную деноминацию выступил российский аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, такая реформа необходима по причине сильного роста наличных денег у граждан России.