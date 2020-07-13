Экономика

На новые налоговые льготы в Псковской области смогут рассчитывать и уже реализующиеся инвестпроекты

Еще один парламентский комитет - по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию – поддержал законопроект, который направлен на улучшение инвестиционного климата в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ рассматривался сегодня, 13 июля, в региональном парламенте накануне очередной сессии.

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На законодательном уровне в Псковской области намерены продлить срок действия налоговых льгот для инвесторов: при финансовых вложениях до 100 млн рублей период льготного налогообложения составляет 5 лет, свыше 100 млн рублей – 7 лет. Если инвестиции превышают миллиард рублей, налоговая льгота распространяется на 10 лет, свыше 10 млрд рублей – на 12 лет.

Председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова заинтересовала следующая строка в проекте закона: «Указанные изменения действуют в отношении инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, утвержденные администрацией Псковской области, после вступления в силу закона с 1 августа 2020 года»

«Правильно ли, что инвесторы, которые уже реализуют серьезные проекты, не попадут под вводимые налоговые льготы», - задал он вопрос председателю регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву.

Чиновник в ответ заверил, что даже в случае, когда реализация проекта уже началась, инвестор сможет претендовать на новые льготы, если ранее он такую поддержку еще не заявлялся.

«Даже если проект признан стратегическим – это еще ничего не значит с точки зрения налоговых льгот. Инвестор все еще может подать заявку и получить такую льготу», - пояснил Андрей Михеев.