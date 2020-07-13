Экономика

Андрей Козлов: Пока нет достойной альтернативы, режим ЕНВД нужно сохранять

Поскольку достойной альтернативы предпринимателям в плане налогообложения пока не предложено, в стране необходимо сохранить режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Такое мнение сегодня, 13 июля, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию высказал его председатель Андрей Козлов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Другой меры пока нет, а пока ее нет, надо существующую меру продлевать», - отметил он комментируя инициативу коллег из Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай и Законодательной Думы Томской области о продлении специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход. «Я с этим согласен и солидарен», - добавил он.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в свою очередь напомнил, что ЕНВД, согласно действующему законодательству, планируется отменить с 2021 года.

«Большая часть сферы торговли использует данный режим, а с учетом коронавируса мы видим определенные негативные тенденции. Мы уже отравляли в связи с этим от нашего комитета предложения по добавлению в национальный план восстановления экономики, в том числе, и сохранения режима ЕНВД», - поделился он.

Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области также заявила о полной поддержке этой инициативы и отметила, что аппарат бизнес-обмудсмена уже неоднократно обращался по этому по поводу в правительство.

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Напомним, ранее инициативу коллег из Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай и Законодательной Думы Томской области о продлении специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход поддержал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания.