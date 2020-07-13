Экономика

Эксперты предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Четверть торговых центров в России могут закрыться к осени, если сроки уплаты налогов за 2020 год не будут перенесены на 2021 год, сообщила пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

В сообщении отмечается, что срок моратория на взыскание задолженностей по налогам закончился 1 июля. В пресс-службе РСТЦ пояснили, что к концу месяца собственники ТЦ обязаны погасить все задолженности по НДС. Подчеркивается, что «отрасль в целом не имеет этих денег», а счета ТЦ «могут быть заблокированы». Подобная ситуация может привести к закрытию примерно четверти торговых центров.

В связи с этим РСТЦ направил обращения в правительство РФ, Минфин и Минэкономразвития с просьбой о поддержке отрасли. Речь идет о субсидиях на текущую деятельность, льготах и отсрочках по налогам, открытии в регионах, в которых по-прежнему не разрешена работа непродовольственной торговли в торговых центрах, пишет ТАСС.

По данным РСТЦ, если отсрочки по налогам не будет, общий налог российских торговых центров на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей, налог на имущество - 24 млрд рублей, на прибыль - 15 млрд рублей, единый социальный налог - 4 млрд рублей.

При этом доходов у торговых центров сейчас фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться, подчеркнул управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. По его словам, все приходящие от арендаторов платежи (а речь ориентировочно идет о 10-20% от показателей предыдущего года) направляются на то, чтобы поддержать объекты в рабочем состоянии - это коммунальные услуги, клининг, обеспечение безопасности и так далее.

В условиях пандемии коронавируса правительство страны приняло несколько пакетов мер по поддержке малых и средних предприятий (МСП). Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. МСП в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых.