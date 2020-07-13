Экономика

Курс рубля растет к доллару и евро

Курсы доллара и евро немного снижаются на «Московской бирже» во вторник утром в рамках коррекции после роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,88-70,97 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс снизился на 3,5 копейки и составил 70,94 рубля за доллар. Евро подешевел на 5,75 копейки до 80,45 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 4,55 копейки, до 75,22 рубля, сообщает «Интерфакс».

Доллар при этом оказался на 18,71 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,63 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль слегка корректируется вверх на старте торгов после заметно снижения накануне. Участники торгов закрывают позиции в ожидании новых сигналов к определению дальнейшего направления движения, в том числе, связанных с эпидемией COVID-19.