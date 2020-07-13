Экономика

Федеральный проект о льготных кредитах для переработчиков поддержал региональный парламент

Псковское областное Собрание депутатов поддержало предложенный правительством проект поправок в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято на сессии регионального парламента 14 июля.

Цель - обеспечить государственную поддержку развития сельского хозяйства. Изменения расширяют круг производителей, имеющих возможность получить кредитные средства в сфере агропромышленного комплекса.

Льготным кредитованием не были охвачены переработчики сельскохозяйственной продукции, и этот недочет исправляется. Перечень такой продукции утверждается правительством РФ. Переработчик должен подтвердить долю дохода от реализации такой продукции в общем доходе - не менее чем 70% за календарный год.

Смогут получать государственную поддержку организации и ИП, соответствующие требованиям, устанавливаемым правительством РФ в целях реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным президентом РФ.