Экономика

Крупным инвесторам Псковской области продлили период льготного налогообложения

Срок предоставления налоговых льгот инвесторам в Псковской области будет зависеть от объема осуществленных инвестиций. Такие изменения предусмотрены поправками в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области», которые рассмотрены и приняты на сессии регионального парламента 14 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Закон разработан для повышения привлекательности инвестиционной деятельности, снижения пассивности хозяйственных субъектов в сфере инвестиционной деятельности, уменьшения налоговой нагрузки.

Проектом закона предусмотрено увеличение срока предоставления налоговых льгот инвесторам в зависимости от объема осуществленных инвестиций, а именно:

1) 5 лет при размере осуществленных инвестиций до 100 млн рублей;

2) 7 лет при размере осуществленных инвестиций свыше 100 млн рублей;

3) 10 лет при размере осуществленных инвестиций свыше 1 млрд рублей;

4) 12 лет при размере осуществленных инвестиций свыше 10 млрд рублей.

Изменения действуют в отношении инвесторов, реализующих проекты, утвержденные администрацией Псковской области, после вступления в силу закона с 1 августа 2020 года.

Документом предусмотрена отмена обязанности инвестора по предоставлению в налоговый орган копии бухгалтерской отчетности за налоговый период как излишнее требование.

В пояснительной записке также отмечается, что проект направлен на поддержание более высокого уровня заработной платы и трудоустройство населения. В частности, это создание дополнительных рабочих мест и сохранение уровня занятости населения. В рамках инвестиционных проектов, воспользовавшихся налоговыми льготами, в 2019 году было создано 3013 рабочих мест.

В течение срока действия налоговых льгот размер среднемесячной зарплаты работников инвестора не должен быть ниже среднемесячной заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности.