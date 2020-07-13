Экономика

Кризис я переживаю легче, чем остальные бизнесмены - Игорь Савицкий

«Кризис я переживаю намного легче, чем все остальные участники бизнеса, на меня смотреть не нужно», - заявил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий сегодня, 14 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, он с меньшими потерями пережил пандемию коронавируса, так как каждый день готовится к кризису.

Игорь Савицкий заверил, что коронавирус практически не повлиял на его планы. «Что мечтали воплотить в жизнь, то и реализовали», - заявил он и рассказал, что не так давно открыл частную пивоварню, в которой производится 6 видов пива.

«За последние 100 лет никто стабильно не варил хорошего пива, я хочу эту тенденцию остановить», - сказал бизнесмен и добавил, что может говорить о том, что сварил в Пскове хорошее пиво. В ближайшее время Игорь Савицкий планирует выйти с продуктом на массовый рынок.

Но все же предприниматель отметил, что коронавирус немного скорректировал планы — пивоварня должна была запуститься еще в январе, но реализовать проект получилось лишь недавно. Причиной тому послужили задержки в поставке оборудования, отсутствие логистики.

В ходе беседы Игорь Савицкий обратил внимание на то, что в Пскове достаточно тяжело «сделать хорошую воду» для производства пива. «Это оказалось трудно», - констатировал бизнесмен.