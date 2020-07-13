Экономика

Псковский бизнесмен: Моглино - это не инвестиции, а безумный распил денег

Моглино - это не инвестиции, а безумный распил денег. Об этом заявил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий сегодня, 14 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Там все не рационально, не подчиняется законам рынка. Моглино строят не потому, что это кому-то выгодно, а потому, что там закапываются в землю огромные деньги, а 30-40% оседает по чьим-либо карманам. Вот почему это все цветет и развивается», - уверен псковский бизнесмен.

«Почему там до сих пор полтора инвестора? На самом деле никто не озабочен реальным привлечением инвесторов. Идет рутинный процесс освоения бюджетных средств», - добавил Игорь Савицкий.