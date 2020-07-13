Экономика

Ситуация в российской правоохранительной системе напрягает бизнес - Игорь Савицкий

Ситуация неопределенности в российской правоохранительной системе очень волнует бизнес и мешает ему работать. Такое мнение высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий сегодня, 14 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Все, что происходит в российской правовой (судебной, правоохранительной) системе, очень сильно напрягает бизнес. Бизнес пока молчит, но уже сидит с круглыми глазами и в глубокой задумчивости», - добавил он.

По его мнению, правоохранительная система «заточена сегодня на то, чтобы поражать бизнесмена и гражданина в правах».

Игорь Савицкий в качестве примера привел дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

«Вышла программа, абсолютно безобидная, на мой взгляд. Никакого оправдания экстремизма я там не увидел. Было возбуждено дело. Но обыск зачем было у нее делать? А компьютер зачем от нее отбирали, карточки зачем заблокировали? Пугает то, что это может коснуться любого из нас», - высказался псковский бизнесмен.



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По его словам, бизнес такие ситуации тоже беспокоят, предприниматели примеряют их, в том числе, и на себя: «Придут дяди в серых пиджаках, арестуют счета, отнимут оргтехнику, посадят в каталажку, отнимут всю собственность, и попробуй еще как-то защититься».

Игорь Савицкий также отметил, что большую роль сегодня в судебных решениях играет общественная реакция. Если люди массово выходят на протестные акции, связанные с арестом того или иного лица, дело получает резонанс, то решение по нему может быть принято относительно мягкое. Если же реакции со стороны общества нет, то судебный вердикт может быть очень жестким.

В то же время он обратил внимание, что иногда это приводит к неоправданно мягким приговорам. Так, гость студии заметил, что, по его мнению, режиссер Кирилл Серебренников получил недостаточно суровую меру наказания по делу о хищениях в «Седьмой студии» - 3 года условно, поскольку речь шла об огромном ущербе, причиненном государству. «А мы знаем примеры, когда предпринимателей сажали на шесть лет за 150 тысяч рублей неоплаченных налогов», - добавил Игорь Савицкий, указывая на несправедливость таких судебных решений.