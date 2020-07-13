Экономика

Уровень закрытости псковской экономики превышает общероссийский в два раза

Уровень закрытости экономики в связи с ограничительными мерами по коронавирусу в Псковской области составляет 4,6%. В среднем по России этот уровень составляет 2,1%. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с COVID-19 заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Она также сообщила, что по программе кредитования под 0% субъектов малого и среднего предпринимательства банками уже одобрено 216 заявок на сумму 376 млн рублей. По кредитам под 2% на возобновление деятельности одобрено и выдано кредитов на 940 млн рублей, одобрено 454 заявки по реструктуризации на 1 млрд 845 млн рублей. «Нашим областным фондом развития предпринимательства выдано 29 антикризисных займов на сумму 28 млн рублей», - добавила Нинель Салагаева.

Она отметила, что наиболее востребованной мерой поддержки является мера по получению субсидий на выплату заработной платы. «По данный налоговой службы уже получены выплаты по 10 872 заявлениям, а совокупная сумма выплаченных субсидий по этой линии превысила 386 млн рублей. Всего в части коммерческих предприятий всего выплачено прямых мер поддержки на сумму более 3,5 млрд рублей», - заключила Нинель Салагаева.