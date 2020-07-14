Экономика

В рамках развития моногорода Печоры будет реализовано шесть инвестпроектов

В Москве обсудили перспективы развития моногорода Печоры. Об этом сообщает инвестиционный портал Псковской области. Обсуждение состоялось в рамках рабочей встречи председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева со старшим управляющим директором Фонда развития моногородов Альмиром Хабибрахимовым, управляющим директором Ольгой Щербиной и куратором моногорода Печоры Артемом Суязовым.

Стороны уточнили, что на территории моногорода планируется реализация шести инвестиционных проектов в сферах культуры и туризма, пищевой промышленности и лесопереработки.

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Напомним, что в 2019 году распоряжением правительства Российской Федерации Печоры включили в список моногородов России. Такой статус дает городу новые возможности для привлечения инвестиций и социально-экономического развития, а также возможность для предоставления дополнительных льготных условий для реализации инвестиционных проектов.