Экономика

В Сбербанке рассказали, как менялось поведение состоятельных клиентов до и во время пандемии

С начала года, включая период коронакризиса, клиенты Сбербанка Первого активно инвестировали в фондовый рынок, докупали валюту, использовали удаленные каналы для совершения операций и принимали участие в онлайн-мероприятиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Как менялся портфель состоятельных клиентов

Инвестиционный портфель Сбербанка Первого еще в начале года превысил триллион рублей, а к концу июня вырос на 14%.

В самый нестабильный период на рынке с марта по май 2020 года среди состоятельных клиентов Сбербанка Первого наблюдался значительный рост активности. Количество клиентов, совершающих операции с ценными бумагами, выросло на треть, что привело к росту количества сделок на брокерских счетах в 3,3 раза. Также клиенты проявили большую склонность к риску в рублевых инвестициях: более чем в 3 раза вырос объем покупок акций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А вот с облигациями сложилась обратная ситуация – объем покупок упал на 25%. С валютными вложениями клиенты вели себя более консервативно – валютных облигаций приобрели на 25% больше, чем акций.

Рост курса USD в марте привел к всплеску объема конверсионных операций. Клиенты больше продавали валюту, чем покупали. Но с апреля интерес к валютообменнным операциям начал снижаться. В июне клиенты в два раза больше покупали иностранную валюту, чем продавали.

Нехарактерные траты состоятельных клиентов

За время пандемии траты клиентов Сбербанка Первого сократились в два раза. Снизились расходы на самые популярные категории: «туризм», «рестораны», «одежда», которые в период самоизоляции стали недоступны или не востребованы. Еще в январе на туризм и транспорт клиенты расходовали до 20% средств. Траты на рестораны до кризиса составляли 15%.

Во время самоизоляции изменилась структура расходов клиентов. Траты на продукты питания стали занимать треть расходов клиентов, что редко встречается среди премиального сегмента банка. Состоятельные клиенты также начали активно заниматься обустройством дома и созданием уюта – приобретали технику, товары для дома и ремонта. Наибольшей популярностью пользовались продукты фирмы BORK и Miele.

Но уже в июне, с начала снятия режима самоизоляции, клиенты стали восполнять долгое отсутствие привычных для них развлечений, и траты на категории «туризм/транспорт», «одежда», «красота», «рестораны» увеличились в два раза.

Пользоваться Сбербанк Онлайн стало еще удобнее

Режим самоизоляции привел к сокращению клиентопотока в офисы в два раза и более активному использованию клиентами мобильного приложения. Даже самая консервативная часть состоятельных клиентов Сбербанка Первого больше половины операций теперь проводит в Сбербанк Онлайн.

Совершенствуя предоставляемые услуги, Сбербанк Первый для своих клиентов увеличил лимиты переводов в мобильном приложении. Используя биометрическое подтверждение, в течение дня можно переводить до 5 млн рублей. Благодаря этому нововведению доля переводов через Сбербанк Онлайн свыше 1 млн рублей увеличилась в 4 раза.

Мероприятия для состоятельных клиентов в новом формате

Клиенты Сбербанка Первого активно используют возможности онлайн не только для банковских операций, но и для общения друг с другом и онлайн обучения.

«Клуб Первых», объединяющий 330 предпринимателей и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса, еще в марте перевел все мероприятия в онлайн. Всего состоялось более 10 вебинаров на самые актуальные для клиентов темы: перевод бизнеса в дистанционный формат; юридические аспекты ситуации, включая взаимоотношения с арендаторами; инвестиции в стартапы; развитие лидерских качеств и т. д.

Проект F1RST TALK, направленный не только на клиентов Сбербанка Первого, но и доступный самой широкой аудитории, вышел в июне в новом формате на телеканале РБК. Теперь это публичные дискуссии с экспертами на тему инвестиций. В первом выпуске Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета Московской биржи, Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков, и Эмин Агаларов, первый вице-президент Группы компаний Crocus Group, рассказали о своем опыте, поделились инсайтами и инструментами грамотного инвестирования в ценные бумаги.

Возросло число участников образовательных программ от «Академии Первых», где спикерами и преподавателями выступают владельцы и первые лица компаний. В июле состоялся очередной интенсив — «Как трансформировать бизнес в условиях изменившегося цифрового мира».

Перевод всех мероприятий в онлайн позволил увеличить вовлеченность клиентов Сбербанка Первого из регионов.