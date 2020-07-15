Экономика

Псковская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности

Псковская область улучшила позиции в ежегодном национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляется специалистами Агентства стратегических инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Общественный помощник губернатора Татьяна Кириленок рассказала об основных улучшениях инвестиционного климата Псковской области. Специалисты их отметили по всем 4-м направлениям, в общей сложности по 10-ти отдельным показателям.

В частности, за последний год уменьшилось количество запрашиваемых у предприятий документов, сократилось среднее количество ежегодных контрольно-надзорных мероприятий. На региональном уровне также отмечается положительная динамика в организации работы по привлечению инвестиций и взаимодействия с потенциальными инвесторами. Кроме того, наблюдается повышение оценки механизма государственно-частного партнерства.

Дополнительно специалисты отметили улучшение ситуации с доступностью трудовых ресурсов на территории области. Региональные власти предприняли ряд эффективных шагов по поддержке малого и среднего предпринимательства. Так, максимальная оценка в рейтинге была выставлена за показатель доли численности работников малого предпринимательства в общем количестве занятого населения. Улучшилась ситуация и с процедурами предоставления субъектам малого предпринимательства арендных площадей.

По целому ряду показателей специалисты выставили региону оценки такие же, что и годом ранее. По отдельным — отмечено снижение итогового показателя.

По итогам заседания Михаил Ведерников поручил проработать и представить предложения по улучшению инвестиционного климата в регионе по тем позициям, в которых за последнее время не было отмечено положительной динамики.